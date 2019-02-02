Китай продолжает развитие высокоскоростной железнодорожной сети

Пекин, , 21:22 — REGNUM Новая высокоскоростная железная дорога вскоре появится в восточно-китайской провинции Чжэцзян. Она соединит административный центр Ханчжоу с Шаосином и Тайчжоу и будет построена с участием частного бизнеса, сообщает 2 февраля Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление Китайской железнодорожной строительной корпорации.

Протяженность маршрута — 266,9 км. Планируется, что государственному бюджету она обойдется в 44,9 млрд юаней, однако 51% инвестиций на условиях государственно-частного партнерства будет внесен частными компаниями.

Проектная скорость поездов на магистрали составит 350 км/ч. Особенность дороги в том, что она пройдет по сильно пересеченной местности и практически полностью будет состоять из переходящих друг в друга мостов и тоннелей. Один из них — Дунминский — получит протяженность более 18 км и станет самым длинным на востоке страны.