Открылись новые полуфиналы кадрового конкурса «Лидеры России»

Нижний Новгород, , 20:30 — REGNUM В субботу, 2 февраля в Нижнем Новгороде и в Самаре состоялось торжественное открытие регионального полуфинала по Приволжскому федеральному округу в рамках очного этапа Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 гг., который является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, объединяющей 15 самостоятельных проектов.

Полуфинал конкурса в ПФО — единственный, который проводится параллельно на двух площадках. Это связано с большим количеством конкурсантов — в этом году на полуфинал были приглашены более 400 участников.

Однако по результатам контрольного тестирования, которое конкурсанты прошли накануне, к участию в полуфинале по ПФО было допущено 348 человек, которые смогли подтвердить свои результаты дистанционного отбора. Из них Нижегородскую область представляют 73 конкурсанта, Самарскую — 51, Республику Башкортостан — 37, Республику Татарстан — 30, Пермский край — 30, Саратовскую область — 24, Удмуртскую Республику — 20, Кировскую область — 15, Оренбургскую область — 14, Чувашскую Республику — 14, Ульяновскую область — 13, Пензенскую область — 11, Республику Мордовия — 10, Республику Марий Эл — 5. Также в полуфинале участвует один гражданин Украины.

На площадке в Нижнем Новгороде встретились 180 конкурсантов из Кировской области, Нижегородской области, Пензенской области, Пермского края, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Удмуртской Республики и Чувашской Республики.

В Самаре будут состязаться за выход в финал 168 участников из Оренбургской области, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Самарской области, Саратовской области и Ульяновской области.

В церемонии открытия полуфинала в Нижегородской области приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области, наставник конкурса Глеб Никитин и руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Уникальность этого конкурса никому не нужно объяснять, — сказал Игорь Комаров, — Глава государства поставил четкую задачу: молодые, амбициозные, перспективные и талантливые люди, у которых есть безусловные лидерские качества и управленческие компетенции, — это основа кадрового резерва нашей России. И вектор, направленный на ротацию и омоложение кадрового состава, дал импульс началу формирования новой управленческой элиты страны. Это действительно новые возможности для реализации, реальный современный карьерный лифт и, что с моей точки зрения принципиально важно, победа означает возможность сделать максимум не только для себя, но и для своей страны».

Глеб Никитин назвал конкурс «глотком свежего воздуха».

«Мы не только перезагружаем полностью отношение к кадровой работе как на госслужбе, так и в целом в стране, мы еще и запускаем по поручению президента институт наставничества в новом виде, — отметил он. — Сейчас количество наставников выросло, и я получил честь тоже стать одним из них, я смотрю с нетерпением и оптимизмом в будущее, на возможность поработать с вами, возможность тоже чему-то от вас научиться». Он подчеркнул, что итогом конкурса станет «база управленцев, которую мы сформируем». «Это не результат, который закончится в 2019 году. К этой базе, к этому результату, я уверен, мы все будем обращаться и в 2020-м, и в 2021-м, и в дальнейших периодах», — сказал губернатор.

Алексей Комиссаров в своем выступлении порекомендовал участникам, на чем сконцентрироваться в ходе полуфинала: «Во-первых, максимально хорошо проявить все свои знания и умения, во-вторых, познакомиться с большим количеством людей вокруг вас, единомышленников, людей умных, интересных, открытых. Третье — просто получить удовольствие, насладиться теми днями, которые вам предстоят».

Он также прокомментировал ход выполнения заочного конкурсного задания «Сердце лидера».

«Очень радостно нам, организаторам, видеть, читать, смотреть, изучать то, что вы уже делаете в рамках социальных проектов. Много новых, интересных, для нас даже неожиданных идей. Я уверен, что независимо от исхода конкурса, независимо от того, кто пройдет в финал, кто в этом году не пройдет, то, что вы делаете, точно отзовется в сердцах многих других людей вокруг вас и сделает нашу страну лучше», — сказал руководитель конкурса.

В церемонии открытия полуфинала в Самарской области приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, ректор РАНХиГС, наставник конкурса Владимир Мау и губернатор Самарской области, наставник конкурса Дмитрий Азаров.

Олег Машковцев в своем приветственном слове подчеркнул, что конкурс важен для всей страны.

«Ключевое значение для достижения амбициозных результатов, поставленных главой государства, имеет качество системы управления — России нужны инициативные, целеустремленные и высокопрофессиональные кадры. Участие в конкурсе «Лидеры России» дает участникам новые возможности для реализации своего потенциала, обеспечивает реальный карьерный лифт, но победа в конкурсе важна не только для каждого конкурсанта, но и для страны в целом», — отметил в своем выступлении заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Владимир Мау поприветствовал участников и призвал их видеть в конкурсе «Лидеры России», в первую очередь, возможность стать востребованными специалистами, за которых будет идти конкуренция среди работодателей.

«На мой взгляд, «Лидеры России» — это не конкурс вас за работодателя, а конкурс работодателя за вас. Исключительно важно понимать его как возможность для нас, старших, увидеть вас и позвать к нам. С этой мыслью я желаю вам побеждать в конкурсе», — призвал участников Владимир Мау.

Дмитрий Азаров, обратившись к полуфиналистам, подчеркнул активность приволжских участников.

«Для меня большая честь принимать полуфинал конкурса ЛР на самарской земле. Приволжский федеральный округ — единственный, где полуфиналы проходят в двух городах, и это во многом предопределено активностью участников, в том числе от Самарской области. Эту активность можно лишь приветствовать — вы уже состоявшиеся лидеры, готовые проявлять решимость, брать на себя ответственность, то есть показывать те качества, которые сегодня так нужны и России, и региону», — отметил губернатор Самарской области.

В течение двух основных дней полуфинала — 2 и 3 февраля — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в финал. 4 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от ПФО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе и феврале региональные полуфиналы проходят во всех федеральных округах. Участники, показавшие наилучшие результаты в очном этапе в Уральском, Сибирском, Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах, уже приглашены в финал. В Центральном ФО из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера».

Финал Конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Все финалисты получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей, а победители — еще и наставника из числа известных руководителей из бизнеса и государственного управления и шанс попасть на специальную программу развития кадрового управленческого резерва.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

Напомним, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана указом президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 15 проектов: Конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия — страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акцию признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», благотворительный проект «Мечтай со мной» и конкурс «Лига вожатых».

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