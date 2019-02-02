Кушать дорого: как в Москве растревожили цены на еду

Дарья Антонова, Евгений Цоц, , 19:25 — REGNUM

Скандал с разовыми пропусками для грузовиков в Москву заставил разобраться: а что вообще происходит с ценами на продукты питания в магазинах столицы? Если верить официальной статистике, поводов для беспокойства немного, годовые колебания укладываются в считанные проценты. Но сложнее обмануть глаза и кошельки и не заметить, что эксперты по автоперевозкам, предсказавшие рост цен и перебои поставок из-за незначительного, как указывают московские власти, изменения, наступили на больную мозоль.

Корреспондент ИА REGNUM обошёл столичные магазины и нашёл в них немало неудобных цен. Так, за килограмм томатов в «Ашане» в феврале 2019 года покупателю нужно заплатить 227 рублей, килограмм красного перца — 187 рублей. Капуста брокколи предлагается покупателям за 312 рублей/килограмм. Филе куриное марки «Моссельпром» стоит 293 рублей за 1 кг. Молоко «Домик в деревне» с жирностью 3,2% в упаковке 950 г — 99 рублей. Масло сливочное крестьянское «Вологодское лето» 72,5% в упаковке 180 г обойдётся в 130 рублей.

В «Перекрёстке» стандартный нарезанный батон «Обеденный» 400 г — 37,9 рублей. Голень куриная «Петелинка» на подложке продаётся по акции, и поэтому 219,9 за 1 кг вместо 267,9 рублей. Цена гречки сильно зависит от сорта. Фермерская «Мистраль» в упаковке 900 г — 85,9 рублей. А крупа гречневая ядрица в прозрачной упаковке с мелким чёрным шрифтом 900 г — 23,9 рублей.

К слову, найти любую крупу с ценником ниже 60 рублей за упаковку около килограмма непросто. Выделяются лишь помеченные словами «низкая цена». Они дешевле, причём существенно. Благодаря этому контрасту, считаем в уме, средняя цена на полках уже заметно ниже. Маркетинг, и никаких проблем со статистикой?

В последние годы продуктовые магазины переживают настоящий бум экстремально дешёвых товаров. Названия их марок известны каждому, они прочно вошли в круг бытовых шуток, означая некую черту, которую не следует переступать. Но это не значит, что такие товары не находят своего покупателя. Немало людей, которые, стесняясь соседей по очереди, выкладывают их на ленты касс. Просто потому, что ничего другого позволить себе не могут.

Около десяти лет назад автор этого текста, оказавшись на Украине, удивился обилию на полках супермаркетов откровенно некачественных продуктов. Тогда казалось: уж у нас, в России, за этим как-то следят. В 2019 году, если доведётся приобретать товары низшей ценовой категории не просто в России, а в Москве, такой уверенности уже не будет. Вред здоровью, скорее всего, вы не нанесёте, но покупать второй раз не захотите.

Основная же масса продуктов дорожает, причём довольно быстро. Совсем недавно грустно смеялись над мемами про «девяток» яиц, которым производители сделали рост цены «незаметным». Покупатели же привычных десятков заметили, как их стоимость за день подскочила на 10−15 рублей и задумались над исключением продукта из рациона. В январе также сильно изменилась цена на куриное мясо.

В большинстве случаев повышение происходит не столь явно. Об этом знает руководство страны и, вроде бы, пытается бороться. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 января на заседании правительства рассказал о новом постановлении, которое «касается условий размещения молока и молочной продукции в организациях розничной торговли».

«Мы дополняем правила продажи отдельных товаров. Согласно этому постановлению, молочные продукты в каждом торговом зале должны быть размещены отдельно и сопровождаться указанием о том, что это продукты без заменителя молочного жира», — сказал Медведев.

Он добавил, что в промышленности активно используют растительные жиры, чтобы увеличить срок хранения и снизить себестоимость. Но информация об этом не всегда указана в упаковке.

В итоге получается, что инфляции как бы и нет, но жители Москвы и России, не смирившись с низкокачественной заменой продовольствия, стали тратить на еду больше денег. 1 февраля СМИ опубликовали статистику одного из крупнейших операторов фискальных данных «Такском». Согласно ней, средний чек в заведениях общепита с 1 по 25 января вырос на 9% (до 1200 рублей), а в супермаркетах и гипермаркетах — на 11% (до 750 рублей).

Эту информацию подтвердила корреспонденту ИА REGNUM и сотрудница крупной торговой сети.

«До нового года средний чек — тысяча с небольшим, сейчас полторы, — рассказала собеседница, попросившая не называть себя. — Я не думаю, что дело в том, что намного больше стали покупать. Мне кажется, главная причина — что цены выросли».

По её словам, повышение коснулось практически всех категорий товаров. Особенно подорожали яйца, мясо птицы, некоторые овощи.

Как рассказал ИА REGNUM первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, повышение стоимости продуктов возможно не только в столице.

«Вероятным видится уровень инфляции на продуктовую корзину на уровне 7−9% к концу года», — оценил он.

На этом фоне борьба Москвы за «чистые грузовики», как минимум, недальновидна и несвоевременна. Она совпала не только с сезонным повышением цен на продукты, но и с изменением ставки НДС, ростом акцизов на топливо, введением новых пошлин и другими факторами, уже повлиявшими на ценообразование. Подробнее с изменениями можно ознакомиться в статье автора ИА REGNUM Георгия Серебрякова: «Как жить в 2019 году: подорожает практически всё».

Но столицу это не смутило, и она ввела ограничение на выдачу разовых пропусков и усложнила процедуру выдачи разрешений. Тем самым с рынка вытеснили какую-то часть игроков, а также заставили активнее вкладывать деньги в оформление документов. Ведь, как указал в разговоре с ИА REGNUM руководитель отдела внутригородских перевозок FM Logistic Андрей Крюков, выдача долгосрочных документов в этой сфере сопряжена с деятельностью посреднических фирм.

«Её стоимость зависит от срока действия разрешения: годовой обходится от 45−50 тысяч рублей. Оформление разового пропуска возможно даже в обход посредников, поэтому его многократное получение в качестве а-ля постоянного практиковалось некоторыми водителями из-за отсутствия серьёзных административных ресурсов для получения годового разрешения и из-за нежелания оплачивать услуги посреднических фирм», — сказал Крюков.

При этом ночные «окна» для грузовиков чаще всего не годятся, поскольку в мегаполисе действует закон о тишине, а основные магазины расположены в местах плотной застройки и нередко на первых этажах многоэтажек. Кроме того, вечером с работы возвращаются москвичи и паркуют автомобили возле домов и магазинов, что до предела затрудняет погрузочные работы.

К сожалению, мэр Москвы Сергей Собянин данных аргументов либо не слышит, либо, понимая просчёт, пытается сделать хорошую мину и демонстративно отметает в сторону. Предупреждения о грядущих трудностях на продовольственном рынке он назвал «паническими слухами», что отражает весьма поверхностную точку зрения.

Можно ли власти Москвы назвать виновниками происходящего и ожидаемого скачка цен? Нет. Но свойственная городскому управлению нечувствительность к нюансам и различным факторам прямо обнажила проблему стоимости продовольствия.

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