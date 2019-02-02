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Экс-глава австралийского штата уйдет с должности в Huawei

Экономика

Бывший премьер-министр австралийского штата выступал против запрета на использование китайского оборудования в сетях 5G

Канберра, 2 февраля 2019, 15:27 — REGNUM  Бывший премьер-министр австралийского штата Виктория Джон Брамби заявил об уходе из совета местного отделения китайской компании Huawei. Об этом сообщает Reuters.

Джон Брамби проработал в австралийском подразделении китайской компании 8 лет. Сотрудничество бывшего политика и Huawei будет прекращено 1 марта 2019 года. Брамби заявил, что его уход не связан с последними событиями вокруг китайской компании.

«Я остаюсь решительным сторонником развития более тесных связей между Австралией и Китаем, особенно в области инвестиций, торговли, образования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», — подчеркнул Джон Брамби.

Издание отмечает, что Брабми являлся одной из ключевых фигур Huawei, выступающих против запрета австралийского правительства на использование китайского телекоммуникационного оборудования в строительстве инфраструктуры 5G.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Huawei сообщили, что вице-президент канадского подразделения компании Скотт Брэдли покинул пост после 7 лет работы в организации.

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