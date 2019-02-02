Оптимизированную больницу в Шимске сделают лучшей в Новгородской области

Великий Новгород, , 14:28 — REGNUM В Новгородской области на ремонт здания терапевтического отделения Центральной районной больницы (ЦРБ) в посёлке Шимск в 2019 году будет выделено 30 млн рублей, в 2020 году — ещё 20 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на встрече с первым заместителем главы администрации Шимского района Алексеем Шишкиным 1 февраля.

В 2019 году, по словам главы региона, на выделенные из бюджета области средства будут отремонтированы два этажа и кровля больницы, а также приобретено необходимое оборудование.

«На эти деньги можно это здание привести не просто в хорошее, а в идеальное состояние. До конца 2020 года у вас будет одна из лучших больниц на территории Новгородской области», — заявил новгородский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 января в Шимской ЦРБ закрыт круглосуточный стационар. Против этого выступили местные жители — в январе 2019 года в Шимске прошло уже несколько протестных акций.

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Прежний глава Шимского района Николай Тиханович в январе подал в отставку. Полномочия главы района исполняет первый заместитель Алексей Шишкин, ранее занимавший пост управделами мэра Великого Новгорода.

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