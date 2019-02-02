В компании Tesla сократили более 1000 сотрудников

Пало-Альто, США, , 16:09 — REGNUM Администрация американской компании Tesla уволила 1017 сотрудников в январе 2019 года. Об этом сообщает CNBC.

Согласно документам, попавшим изданию, администрация Tesla в январе уволила 78 сотрудников главного офисе в Пало-Альто, 137 из отделения в городе Латроп и 802 рабочих на нескольких заводах компании.

Генеральный директор компании Илон Маск сообщил, что увольнения связаны с необходимостью снижения производственных затрат. Он отметил, что в течение следующих 12−18 месяцев существует значительный риск снижения спроса на рынке электромобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января руководитель Tesla Илон Маск сообщил о планах компании по сокращению 7% сотрудников. В сообщении компании отмечалось, что это решение вызвано низким ростом финансовых показателей.