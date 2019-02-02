Суббота, 2 Февраля 2019 года
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В компании Tesla сократили более 1000 сотрудников

Экономика

В компании готовятся к спаду производства электромобилей

Пало-Альто, США, 2 февраля 2019, 16:09 — REGNUM  Администрация американской компании Tesla уволила 1017 сотрудников в январе 2019 года. Об этом сообщает CNBC.

Согласно документам, попавшим изданию, администрация Tesla в январе уволила 78 сотрудников главного офисе в Пало-Альто, 137 из отделения в городе Латроп и 802 рабочих на нескольких заводах компании.

Генеральный директор компании Илон Маск сообщил, что увольнения связаны с необходимостью снижения производственных затрат. Он отметил, что в течение следующих 12−18 месяцев существует значительный риск снижения спроса на рынке электромобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января руководитель Tesla Илон Маск сообщил о планах компании по сокращению 7% сотрудников. В сообщении компании отмечалось, что это решение вызвано низким ростом финансовых показателей.

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Электромобили
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