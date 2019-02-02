ВШЭ: Грубые начальники лишают российскую экономику $2 млрд в год

Москва, , 10:20 — REGNUM Российская экономика теряет порядка $2 млрд ежегодно из-за грубых руководителей. К таким выводам пришли эксперты Высшей школы экономики, которые провели соответствующее исследование. Об итогах данного исследования пишет сегодня, 2 февраля, газета «Коммерсантъ».

Эксперты ВШЭ уточняют, что под грубым, враждебным или агрессивным поведением начальника подразумевается постоянное унижение своих подчиненных, их подавление, оскорбления и грубое обращение.

По результатам опросов, с такими руководителями так или иначе сталкивались 56% респондентов. Наиболее часто их заставляли делать рутинную и неквалифицированную работу (24%), также часто ставили перед факто нововведений без предварительного обсуждения (23%). 22% сообщили, что им устраивали «публичные порки» на работе, 19% сообщили об обмане, также 19% заявили, что их мнение и идеи начальство игнорировало.

33% сотрудников после такого обращения хотелось сменить работу, 27% сразу же начинали поиски новой работы. 20% предпочитали выжидать, 19% обращались за помощью и поддержкой, 16% старались работать поменьше.

Также результаты исследования показали, что на грубых начальников чаще жалуются женщины, которыми руководят также женщины. А вот женщины, работающие под руководством мужчин, сталкивались с агрессией реже других опрошенных.

Эксперты ВШЭ отмечают, что согласно аналогичным исследованиям в США, грубые начальники наносят ущерб американской экономике на $24 млрд. Если проблемы с враждебным поведением на работе и грубым начальством в США сопоставимы с аналогичными проблемами в России, то исходя из соотношения внутреннего валового продукта, нижняя граница потерь российской экономики от этого являения составляет $2 млрд.