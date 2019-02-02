Суббота, 2 Февраля 2019 года
10:04:13 МСК

СМИ: Fujian Jinhua остановит производство из-за санкций США

Экономика

Американские санкции привели к проблемам с поставками импортных материалов

Пекин, 2 февраля 2019, 10:04 — REGNUM  Китайская компания Fujian Jinhua будет вынуждена остановить производство микросхем из-за американских санкций. Об этом сообщает Financial Times.

Издание со ссылкой на источники, близкие к компании Fujian Jinhua и тайваньской UMC, сообщает, что у китайской компании заканчиваются импортные материалы, необходимые для производства микросхем. Проблемы с поставками вызваны американскими санкциями, введёнными против Fujian Jinhua из-за обвинений в промышленном шпионаже. Ожидается, что производство чипов на заводах Fujian Jinhua будет остановлено в марте 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2018 года правительство США ограничило ввоз чипов компании Fujian Jinhua, обвиняемой в краже технологий у американской компании Micron Technology. Продукция Fujian Jinhua была признана «представляющей значительный риск» для американских компаний.

В январе СМИ сообщили, что тайваньская компания UMC отказалась от совместного с Fujian Jinhua проекта по производству модулей динамической памяти DRAM.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить