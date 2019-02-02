Министр торговли США: «Производство возвращается!»

Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Отличные новости американскому рынку труда принес декабрь, сообщает министр торговли США Уилбур Росс. На своей странице в твиттере министр приводит данные:

«304 000 новых рабочих мест было создано в прошлом месяце, из них 52 000 — только в строительной отрасли. Зарплаты растут — еще одно доказательство того, что экономика Дональда Трампа продолжает процветать. И еще отличные новости для американского производства, где было создано почти 500 000 рабочих мест со времени избрания Трампа. В дополнение к этому, новейшие данным показывают в январе рост в 14 из 18 отраслей промышленности. Производство возвращается!»

Как сообщало ИА REGNUM, экономика США ужаснула Бюджетное управление Конгресса. Бюджетное управление Конгресса представило прогноз, согласно которому дефицит федерального бюджета в этом году достигнет $897 млрд — беспрецедентной суммы для мирного времени и низкого уровня безработицы.