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Володин – Совету Европы: 10 млрд рублей надо бы вернуть

Экономика

«Мы хотим начать переговоры, чтобы нас услышали»

Володин – Совету Европы: 10 млрд рублей надо бы вернуть
Иван Шилов © ИА REGNUM
Вячеслав Володин

Москва, 2 февраля 2019, 04:58 — REGNUM  Отстранение России от участия в голосованиях в Парламентской ассамблее Совета Европы должно быть компенсировано: Совету Европы пора вернуть обратно уплаченные Москвой взносы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Это около десяти миллиардов рублей, сумма большая», — сказал Володин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января ПАСЕ приняла резолюцию по инциденту в Керченском проливе, требуя от Москвы освободить украинских моряков. В этот же день пресс-секретарь генерального секретаря СЕ Даниель Хольтген заявил, что задолженность Москвы перед ПАСЕ составляет порядка €60 млн.

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