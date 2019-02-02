В Киргизии депутаты назвали сомнительным преобразование фонда госимущества

Бишкек, , 02:19 — REGNUM Фонд управления государственным имуществом Киргизии (ФУГИ) после преобразования в Национальную управляющую компанию, вероятнее всего, постигнет участь Национального энергохолдинга — госорганизация станет неэффективной, и на ее функционирование будет уходить слишком много денег. Такие опасения прозвучали в ходе заседания парламентской фракции СДПК.

«Нам обещали создать мощную госкомпанию в энергетике. Мы дали согласие на создание холдинга, но пока результатов нет. Не будет ли повторения?», — поинтересовался депутат Чыныбай Турсунбеков, обращаясь к руководству Фонда госимущества.

В ответ на это председатель фонда Ренат Тулебердиев заявил, что ранее по деятельности энергохолдинга существовали сомнения, касающиеся номинальной стоимости его активов, но в 2017 году началась их переоценка. И пообещал назвать полную цену энергетичского сектора Киргизии после ее окончания летом 2019 года.

В свою очередь депутат Айнуру Алтыбаева отметила, что своими словами глава ФУГИ только подтверждает, что идея о создании Национального энергохолдинга была неудачной. И добавила, что процесс инвентаризации энергетического сектора Киргизии уже давно следовало завершить.

Также парламентарий спросила, за счет каких средств сотрудники энергохолдинга получают зарплату.

«Если они являются частной компанией, тогда они не должны получать зарплату из бюджетных средств. Это просто какой-то нонсенс. Там работает около 44 человек, которые в год получают более 1 млн сомов (952 тысячи рублей), то есть в месяц примерно по 80 тысяч сомов (76 тысяч рублей). Надо разобраться с этим», — подчеркнула народная избранница.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что правительство Киргизии планирует преобразовать фонд по управлению госимуществом в ОАО «Национальная управляющая компания» — аналог казахстанского фонда «Самрук Казына».

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Отметим, что на балансе фонда госимущества Киргизии в настоящее время находятся 106 государственных организаций, из которых рентабельных предприятий — 48, нерентабельных предприятий — 17, бюджетных организаций — 14, акционерных обществ на грани банкротства — 9.