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Каракас не спешит распродавать золото

Экономика

Нужно, чтобы улеглась шумиха вокруг золотых слитков

Каракас, 2 февраля 2019, 01:46 — REGNUM  Продажа 20 тонн золота Центральным банком Венесуэлы откладывается, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, слитки не покинут пределов страны, пока не уляжется шумиха вокруг продажи драгоценного металла. Речь идет о продаже золота на сумму $850 млн.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, британские массмедиа распространили информацию о намерении ЦБ Венесуэлы продать за границу большую партию золота. Говорилось, что в течение месяца Каракас импортирует почти 30 т золота, в том числе в ОАЭ.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ Венесуэлы планирует продать золото в ОАЭ

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Политический кризис в Венесуэле
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