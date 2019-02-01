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«Санкции против Венесуэлы изменили настроения на рынке»

Экономика

За день нефть марки Brent выросла на 3% и вплотную подобралась к отметке $63 за баррель

«Санкции против Венесуэлы изменили настроения на рынке»
Биржа

Лондон, 1 февраля 2019, 22:39 — REGNUM  Эксперты надеются, что уменьшение поставок из Венесуэлы, Саудовской Аравии и Ливии обеспечит «сбалансированную» цену на нефтяном рынке, 1 февраля передает агентство Reuters.

«Мы начинаем видеть влияние на поставки нефти санкций в отношении Венесуэлы… Это, в сочетании с сокращениями в Саудовской Аравии и снижением производства в Ливии, изменило настроения на рынке», — пояснил журналистам президент Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля нефть марки Brent выросла на 3% и вплотную подобралась к отметке $63 за баррель. Стоимость нефти WTI превышает $55 за баррель.

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