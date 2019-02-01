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Минсельхоз прогнозирует трёхкратный рост экспорта молока к 2024 году

Экономика

В 2018 году Россия экспортировала молочной продукции на $290 млн

Минсельхоз прогнозирует трёхкратный рост экспорта молока к 2024 году
Виктор Волков. Доярки колхоза им. Н.К.Крупской. 1972

Москва, 1 февраля 2019, 21:58 — REGNUM  Министерство сельского хозяйства России считает, что отечественная молочная отрасль имеет потенциал для почти трёхкратного наращивания экспорта продукции к 2024 году, сообщает 1 февраля пресс-служба ведомства.

Согласно прогнозу Минсельхоза, в ближайшие шесть лет объём поставок российской молочной продукции за рубеж в стоимостном выражении может увеличиться до $800 млн. В 2018 году объём экспорта, по предварительной оценке, составил порядка $290 млн.

В Минсельхозе подчёркивают, чтодля эффективного наращивания экспорта молока России необходимо расширять географию поставок и активно осваивать новые рынки.

При этом отмечается, что у российских производителей есть возможность воспользоваться значительным ростом мирового спроса, который к 2027 году прогнозируется в объёме до 10 млрд долларов.

В качестве перспективных рынков специалисты ведомства назвают Китай и страны Юго-Восточной Азии.

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Проблемы молочной отрасли
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