Минсельхоз прогнозирует трёхкратный рост экспорта молока к 2024 году

Москва, , 21:58 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России считает, что отечественная молочная отрасль имеет потенциал для почти трёхкратного наращивания экспорта продукции к 2024 году, сообщает 1 февраля пресс-служба ведомства.

Согласно прогнозу Минсельхоза, в ближайшие шесть лет объём поставок российской молочной продукции за рубеж в стоимостном выражении может увеличиться до $800 млн. В 2018 году объём экспорта, по предварительной оценке, составил порядка $290 млн.

В Минсельхозе подчёркивают, чтодля эффективного наращивания экспорта молока России необходимо расширять географию поставок и активно осваивать новые рынки.

При этом отмечается, что у российских производителей есть возможность воспользоваться значительным ростом мирового спроса, который к 2027 году прогнозируется в объёме до 10 млрд долларов.

В качестве перспективных рынков специалисты ведомства назвают Китай и страны Юго-Восточной Азии.