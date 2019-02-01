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«Слишком рано продавать акции» — отчет правительства «обнадежил» Уолл-стрит

Экономика

Индекс Dow Jones вырос до 25 115,85 пункта

Нью-Йорк, США, 1 февраля 2019, 21:16 — REGNUM  Уолл-стрит растет благодаря отчету правительства о занятости и росте зарплат в США — несмотря на рост безработицы, отчет министерства труда оказался гораздо более «обнадеживающим», чем ожидалось, 1 февраля передает агентство Reuters.

«Действительно трудно не рассматривать эти данные как что-либо кроме позитива… Слишком рано продавать акции и ждать рецессии в ближайшей перспективе», — комментирует настроение рынка Мэтт Форестер, директор по инвестициям Lockwood Advisors.

К середине торгов на фондовом рынке США индекс Dow Jones вырос на 116,18 пункта (0,46%), до 25 115,85 пункта, индекс S&P 500 вырос на 4,28 пункта (0,16%), до 2708,38 пункта, и только Nasdaq немного снизился — на 5,18 пункта (0,07%), до 7276,56 пункта.

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