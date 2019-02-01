Марий Эл зарегистрировала первый национальный бренд

Йошкар-Ола, , 20:39 — REGNUM Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) в декабре 2018 года зарегистрировала первый национальный бренд Марий Эл — «горномарийский кравец».

Кравец — это пирог, начиненный крупой и несколькими видами мяса. В старину этот пирог подавали в конце праздника как самое главное блюдо. Сначала его раздавали мужчинам, а уже потом остальным гостям. Поскольку пирог томится очень долго, от 4 до 6 часов, для сочности было принято поверх класть снег и заворачивать его листьями капусты. В некоторых деревнях Марий Эл продолжают готовить его таким образом и сейчас.

«Есть в мире итальянская кухня, есть японская, кавказская, но есть и очень богатая, правда, в еще недавнем прошлом подзабытая, горномарийская. Каких-то лет пять-шесть назад наш общепит ничем не отличался от остальных — самое стандартное меню. Возрожденная из небытия старинная горномарийская кухня стала своеобразным брендом района», — отметила руководитель Микряковского потребительского общества, депутат Госсобрания Марий Эл Светлана Цендушева.

В начале 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поставила задачу продвигать региональные бренды. В Марий Эл были собраны предложения, и горномарийский кравец, наряду с другими товарами, вошел в рекомендуемый для регистрации список наиболее популярной национальной марийской продукции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Совете Федерации проходили Дни республики Марий Эл. В Совфеде работала выставка об истории и текущем развитии региона, в парламентской столовой представлены три блюда национальной марийской кухни.

Матвиенко тогда отмечала, что в Марий Эл есть много вкуснейших местных товаров, в частности, великолепный сыр, который получил призы множества международных выставок. В рамках «Часа субъекта Российской Федерации», когда глава республики Александр Евстифеев выступал перед парламентариями, спикер спросила, в каких именно московских магазинах продается марийский сыр, «мы все пойдем и его раскупим».

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