МИД РФ разъяснил, почему США выходят из договора РСМД

Москва, , 21:22 — REGNUM Выходить из международных соглашений и снимать с себя обязательства в разных сферах глобальных взаимоотношений стало частью политики США. Именно в рамках этой стратегии Штаты решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), рассказала 1 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1».

Представитель Министерства иностранных дел России напомнила, что, в случае выхода США из договора, Москва оставляет за собой право на ответные действия. При этом заявления Штатов о нарушении договора со стороны РФ голословны. Доказательств этих действий Вашингтон не предоставляет, отметила Захарова.

«С одной стороны, мы слышим, что Россия нарушила договор. Россия в ответ говорит: вы можете предоставить доказательства наших нарушений, кроме ваших «твитов», снимков из космоса, перехватов или как они там у них называются. Мы видим заранее сформированное решение администрации относительно разрыва договоренности. Мы проводим презентации (ракет), спрашиваем, может, у вас остались вопросы. Нам говорят: вопросов нет, уничтожьте всё. Это (выход из договора о ликвидации РСМД) только часть общей концепции США по разрыву международных договоренностей. Это не вина России, это стратегия США по снятию с себя обязательств в различных сферах. Возьмем такую сферу, как экология, вышли из экологических договоренностей. Стерта пыль традиционной американской дубиной, которая называется протекционизм», — высказала свое мнение Захарова.

В то же время представитель МИД РФ отметила, что поведение США подрывает единство Запада. Если раньше Евросоюз выступал консолидированно по ключевым вопросам, то теперь в странах ЕС все больше государств проявляют несогласие с позицией Вашингтона в той или иной сфере.

«Еще недавно по определенным вопросам мы видели сплоченный хор западного сообщества. Единым хором поддержали переворот на Украине. Вспомните Сирию — единый фронт, чуть ли не террорист Асад, который виновен во всех бедах Сирии и должен уйти. Что видим сейчас — максимально сконцентрированы усилия США по изменению конституционного строя, смены режима (в Венесуэле). Но посмотрите на «разноголосие» в ЕС, нет единой позиции. Сегодня идут новости, что целый ряд стран не признают оппозиционного лидера, и мы видим смену позиции Брюсселя, который уже видит необходимость в создании контактной группы по Венесуэле», — отметила Захарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что эксперты оценили подлетное время американских ракет до России в случае их размещения в Европе.

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