Мордовия планирует в два раза увеличить производство мяса

Саранск, , 19:47 — REGNUM Мордовия по итогам 2018 года увеличила производство мяса птицы на 16 тыс. тонн или на 7,7%, попав в число пяти субъектов. которые достигли максимального прироста показателя. В течение года птицеводы республики добились показателя 223 тыс. тонн, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона со ссылкой на данные республиканского минсельхоза.

«У животноводства республики масштабные планы, которые связаны с реализацией новых инвестиционных проектов. Мы рассчитываем, что через пять лет производство мяса в республике вырастет еще минимум в два раза. Мощности животноводческих комплексов, которые возводятся сейчас и которые начнут строиться в ближайшее время, позволят это сделать», — отметил глава Мордовии Владимир Волков.

В целом по производству мяса республика уже перешагнула знаковый рубеж — 300 тысяч тонн. Это в два раза больше максимального показателя советского времени. Учитывая, что в последние годы в Мордовии ведется масштабное строительство и реконструкция десятков новых корпусов и цехов, направляются значительные средства на совершенствование технологий производства, эта положительная динамика продолжится.

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В настоящее время продукция птицеводческих предприятий республики экспортируется в десятки стран ближнего и дальнего зарубежья.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, к 2024 году Мордовия планирует увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров в четыре раза. В 2017 году экспорт продовольственных товаров и сырья из республики составил $12,6 млн. А к 2024 году планируется довести объем экспорта до $50 млн или в четыре раза, говорил первый зампредседателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Владимир Сидоров.

Сейчас около 10 предприятий Мордовии экспортируют продовольственные товары и сырье в Китай, Германию, Ирак, Молдавию, Киргизию, Армению, Японию, Грузию, Италию, Эстонию и другие страны.

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