Банк России: «Инкаробанк» незаконно выводил активы за рубеж

Москва, , 19:42 — REGNUM Банк России подозревает бывшее руководство столичного «Инкаробанка», который ранее был лишен лицензии, в выводе активов за рубеж. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает пресс-служба регулятора.

Временная администрация, назначенная Банком России, установила, что в действиях должностных лиц «Инкаробанка» есть признаки осуществления операций, направленных на вывод активов за рубеж с помощью заключения фиктивных сделок по отчуждению ценных бумаг и прав требований компании-нерезиденту с сомнительными источниками финансирования.

Кроме того, «Инкаробанк» приобретал неликвидные ценные бумаги у зарубежных компаний, которые имеют крайне сомнительную платежеспособность. Налицо все признаки незаконного вывода активов за рубеж.

Вся информация о финансовых махинациях «Инкаробанка», полученная в ходе работы временной администрации, направляется в Генеральную прокуратуру России, Следственный комитет и МВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Банк России заявил, что разрыв между величиной активов «Инкаробанка» и величиной его финансовых обязательств составляет 2,769 млрд рублей. При этом активов в банке было всего на 146,442 млн рублей, а финансовых обязательств — на 2,916 млрд рублей. Лицензия у банка была отозвана.

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