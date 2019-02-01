На что в Архангельской области хотят потратить «мусорные» миллиарды: список

Архангельск, , 19:36 — REGNUM Правительство Архангельской области подготовило предложения по распределению 6 млрд рублей, которые региону обещают столичные власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, архангельский губернатор Игорь Орлов и мэр Москвы Сергей Собянин в конце сентября 2018 года подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Согласно соглашению, до 2021 года область получит на развитие 6 млрд рублей. Эти средства — своего рода плата за размещение столичных ТКО на территории региона.

Судя по опубликованным данным, основные средства пойдут на объекты Архангельска и Северодвинска, где планы по ввозу столичного мусора встретили наиболее ожесточенное сопротивление. Итак, список:

1. Строительство школы в селе Яренск (более 494 млн рублей)

2. Капитальный ремонт Молодежного центра в Архангельске (64,6 млн рублей)

3. Капитальный ремонт Дома ребенка (17,5 млн рублей)

4. Строительство фондохранилища в Северодвинске (почти 123 млн рублей)

5. Реставрация четырех зданий в Архангельске и Северодвинске, включая Дом-музей Валентина Пикуля (почти 752 млн рублей)

6. Строительство спорткомплекса в Архангельске (1,5 млрд рублей)

7. Строительство парка в областном центре в округе Майская Горка (более 765 млн рублей)

8. Приобретение автомобильной техники (835 млн рублей)

9. Приобретение здания Морского-речного вокзала (65,2 млн рублей)

10. Строительство дороги протяженностью 7,4 км «Сольвычегодск-Яренск» (415 млн рублей)

11. Строительство канализационных очистных сооружений в поселке Урдома (207 млн рублей)

Судя по реакции пользователей сети на обнародованный список, расположить людей к выбранному способу решения мусорных проблем местной власти пока не удается. Цитируем некоторые из комментариев:

«Не надейтесь, не мы первые, не мы последние, кому обещали и ничего не сделали. А нам даже на обещания поскупились. Деньги для области в обмен на огромный участок и загрязнение — пшик»

«Интересно, Урдомой там и не пахнет. Видать, мусором планируют завалить по самую телевышку»

«Без «помойных» денег обязаны ремонтировать социальные объекты!»

Депутат областного собрания, лидер фракции «Справедливая Россия» Ирина Чиркова:

«Наконец-то проливается свет на то, какие «блага» получим мы, северяне, от Москвы. В перечне нет новых домов культуры и искусств, нет реабилитационных центров для инвалидов и ветеранов, нет стадионов и бассейнов, нет поликлиник или дорожных развязок. Есть ФОК за 1,5 млрд (!), безликий автотранспорт, восстановление особняков. Есть приобретение здания МРВ, что особенно удивительно. Остальные объекты и их географическое расположение тоже малопонятны. Интересно, чьи фантазии были удовлетворены этим списком?! Насколько объективно оценена расходная часть? С какими именно северянами обсудили важность и необходимость именно этих объектов?!? А главное: неужели кто-то думает, что за такие «подарки» люди перестанут митинговать против Рикасихи и Шиеса?!»

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