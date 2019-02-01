Газовики в Чувашии вдвое снизили цену за обслуживание после жалобы в УФАС

Чебоксары, , 18:39 — REGNUM В УФАС Чувашии завершилось рассмотрение дела в отношении АО «Газпром газораспределение Чебоксары», на которое пожаловалось одно из ТСЖ. Предметом спора стала стоимость услуг по обслуживанию внутридомового газового оборудования, которая была вдвое снижена в ходе разбирательств в антимонопольном ведомстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Комиссия УФАС рассмотрела заявление ТСЖ «Звездочка» и признала в действиях общества «Газпром газораспределение Чебоксары» нарушение ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции («Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением»).

«Общество необоснованно увеличило цену на услуги, предоставляемые в рамках заключаемых договоров на техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования на территории Чувашии», — говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Согласно документу, заявитель с 2012 года состоял в договорных отношениях с газовиками по обслуживанию внутридомового газового оборудования, в которое входило проведение обхода и осмотра трассы уличного газопровода. Стоимость услуги была определена в размере 1543 рублей в год, в 2015 году газовики предложили ТСЖ заключить новый договор стоимостью 18 944 рублей, отмечается в документе. Также говорится, что «после возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства» был произведён перерасчет стоимости услуги, который составил 9 786 рублей.

«Ранее при расчёте стоимости услуги по техническому обслуживанию внутридомового газопровода к расчету принималась длина внутридомового газопровода 257 погонных метров, вместо 185 погонных метров, подлежащего техническому обслуживанию», — приводится, в частности, пояснение в документе.

«Комиссия антимонопольного органа не выдала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» предписание, так как в ходе рассмотрения дела общество направило заявителю проект дополнительного соглашения по цене технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, соответствующей параметрам имеющегося в доме газового оборудования», — уточнила начальник отдела товарных рынков УФАс Чувашии Людмила Железина.