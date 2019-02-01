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ЕС вводит квоты и тарифы на ввоз стальной продукции

Экономика

Защитные меры вступят в силу в субботу, 2 февраля

ЕС вводит квоты и тарифы на ввоз стальной продукции

Брюссель, 1 февраля 2019, 18:33 — REGNUM  Евросоюз вводит квоты на ввоз стальной продукции и пошлины в случае их превышения в ответ на тарифы на ввоз европейской стальной продукции в США, 1 февраля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению исполнительной комиссии ЕС, защитные меры вступят в силу в субботу, 2 февраля. Они «касаются 26 категорий стальной продукции и состоят из тарифных квот, выше которых будет применяться пошлина в размере 25%».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2018 года президент США Дональд Трамп установил 25%-ные пошлины на импортную сталь и 10%-ные на импортный алюминий. Под новые тарифы попали в том числе производители Евросоюза.

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