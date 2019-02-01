В Тюменской области индекс промпроизводства опережает общероссийский

Тюмень, , 19:15 — REGNUM В Тюменской области промышленное производство выросло в объёмах за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 10,1%. Рост в основном обеспечен высокими темпами развития обрабатывающих производств — на 8,8% к уровню 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Тюменьстате.

Тюменьстат опубликовал основные экономические показатели Тюменской области в 2018 году. Наблюдается падение ввода жилья на 5,3% к уровню 2017 года, однако на 24,5% выросли объёмы строительства. Грузооборот увеличился на 14,5%. Добыча нефти и газа стала больше на 13,8%.

Почти на 40% к уровню 2017 года увеличилось производство лекарственных средств и материалов, электронных и оптических изделий — на 20,8%, металлургическое производство — на 14,4%, машин и оборудования — на 6,8%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 5,8%, пищевых продуктов — на 5,5%, резиновых и пластмассовых изделий — на 5,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соседней Курганской области промышленное производство в 2018 году выросло на 2% по сравнению с 2017 годом. Зауралье незначительно отстаёт от общероссийского показателя роста промпроизводства в 2,9%, а Тюменская область, наоборот, превышает в 3,4 раза.

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