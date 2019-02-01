В Вашингтоне завершились китайско-американские торговые переговоры

Вашингтон, , 18:24 — REGNUM В Вашингтоне завершился очередной раунд переговоров по торговым вопросам делегации Китая во главе с членом Политбюро ЦК КПК, вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ и представителем США Робертом Лайтхайзером, сообщает 1 февраля Синьхуа.

Апеллируя к договоренностям Дональда Трампа и Си Цзиньпина, достигнутым на полях саммита «Группы двадцати» в Буэнос-Айресе, участники переговоров обсудили вопросы торгового баланса, трансфера технологий, защиты интеллектуальной собственности, нетарифных барьеров, ситуации в сферах услуг и сельского хозяйства, а также механизмы реализации договоренностей.

В ходе встречи достигнута договоренность по сбалансированному развитию торговых обменов в аграрном секторе, энергетике, а также по созданию эффективного механизма двусторонних торговых консультаций. Стороны договорились об основных рамках, параметрах и пунктах такого механизма.

КНР обязалась расширить импорт из США ряда товаров и услуг, мотивировав это необходимостью качественного экономического развития и повышения уровня благополучия народа.

По завершении переговоров Лю Хэ был принят Трампом, которому передал личное послание Си Цзиньпина. Было решено, что торговые переговоры продолжатся во второй половине февраля в Пекине, куда во главе делегации США прибудет министр финансов Стивен Мнучин.

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