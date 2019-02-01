Вступило в силу партнерское соглашение между Японией и ЕС

Токио, , 18:19 — REGNUM Официально вступило в силу соглашение об экономическом партнерстве между Японией и Европейским союзом, и в Токио рассчитывают с его помощью продвинуть внутренний экономический рост вопреки росту тенденций международного протекционизма, сообщает 1 февраля Синьхуа.

Соглашение предусматривает фактическое создание на территории ЕС и Японии одной из крупнейших в мире зоны свободной торговли (ЗСТ) с охватом более 600 млн человек, с объемами ВВП и торговли соответственно в 30% и 40% от мирового. Стороны постепенно отменят от 94% до 99% пошлин на товары и услуги; будут аннулированы тарифные барьеры на товарообмен, в особенности со стороны Японии.

По оценкам аналитиков и экспертов, соглашение призвано подстегнуть забуксовавшие в мире процессы экономической глобализации и региональной интеграции.