Завод автокомпонентов в Чувашии признали банкротом

Чебоксары, , 18:11 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии признал банкротом общество «Завод автокомпонентов «Элма», которое в прошлом году фигурировало в числе одних их крупных должников по заработной плате. Решение об открытии конкурсного производства принято судом 30 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Суд признал предприятие банкротом, открыв конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 30 июля 2019 года. Конкурсным управляющим утверждён Юрий Гольнев, полномочия генерального директора Александра Ефимова прекращены. Решение суда может быть обжаловано.

Отметим, что 24 декабря 2018 года прошло собрание кредиторов «Завода автокомпонентов «Элма». Согласно документу, на тот момент задолженность перед кредиторами составляла 8 620 244,76 рублей, из них 6 541 194,69 рублей долга сложилась перед УФНС по Чувашии. На собрании большинством голосов кредиторов было принято решение об обращении в Арбитражный суд республики с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Отметим, что также были рассмотрены три варианта дальнейшей процедуры банкротства, которые не получили поддержки: заключение мирового соглашения, введение финансового оздоровления или внешнего управления.

Напомним, в августе 2018 года на еженедельном совещании в доме правительства по вопросам погашения долгов по зарплате отмечалось, что одним из крупных должников является завод «Элма» в г. Новочебоксарске, задолжавшее зарплату 225 работникам. Тогда со ссылкой на минтруд сообщалось, что 6 августа задолженность частично погашена, составив «8,8 млн рублей, до этого было — 16,7 млн рублей».