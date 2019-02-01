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Рост безработицы в США не опечалил Уолл-стрит

Экономика

Министерство труда США сообщило о росте безработицы в январе до 4%

Нью-Йорк, США, 1 февраля 2019, 18:02 — REGNUM  Фондовый рынок США начал день спокойно, несмотря на рост безработицы до максимума за семь месяцев: на Уолл-стрит ожидали гораздо более пессимистичного отчета правительства после «шатдауна», 1 февраля передает агентство Reuters.

На открытии рынка индекс Dow Jones вырос на 25,64 пункта (0,10%), до 25 025,31 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,78 пункта (0,07%), до 2702,32 пункта, индекс Nasdaq упал на 25,37 пункта (0,35%), до 7256,37 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Министерство труда США сообщило о росте безработицы в январе до 4%. Рабочих мест лишились сотни тысяч американцев, однако большая часть из них — «временно уволенные» из-за «шатдауна».

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