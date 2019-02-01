Китай строит в Таджикистане еще одно золотодобывающее предприятие

Душанбе, , 18:01 — REGNUM Новое предприятие по добыче золота китайская компания ТВЕА начнет работу уже в 2019 году, сообщает сегодня, 1 февраля, «Авеста» со ссылкой на Главное управление геологии страны.

Завершение строительства ожидается через два-три года. На сегодня уже построена вся необходимая для возведения объекта инфраструктура. В частности, 30 км автодороги, ведущей к месторождению «Верхний Кумарг», вблизи которого и будет построено предприятие.

Лицензию на разработку месторождения «Верхний Кумарг» китайской компании «ТВЕА Душанбе горная промышленность» выдало правительство Таджикистана. Эта лицензия предусматривает также добычу минералов и строительство обогатительной фабрики. Генеральным подрядчиком строительства этой фабрики и других объектов, связанных с добычей золота и попутных полезных ископаемых ОАО ТВЕА КНР.

Напомним, что право разрабатывать два золоторудных месторождения — «Верхний Кумарг» и «Восточный Дуоба» — в Согдийской области Таджикистана Китай получил в счет долга Таджикистана за строительство ТЭЦ «Душанбе-2».

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