В костромском центре помощи детям открыт новый корпус

п. Островское, Костромская область, , 17:51 — REGNUM В поселке Островское Костромской области открыт новый двухэтажный жилой корпус для центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба губернатора области. Объект был построен в рамках соглашения о партнерстве между областным департаментом по труду и социальной защите населения и благотворительным фондом «Формула добра».

Новый корпус начали строить в 2015 году, на его строительство было потрачено около 14,5 миллионов рублей. В нем расположены спальни, санузлы, комнаты для отдыха, учебного процесса, приема пищи. На данный момент в здании уже завершены все отделочные работы, куплена мебель и необходимое оборудование.

«Здание обеспечено всеми инженерными системами: пожарная сигнализация, видеонаблюдение, средства пожаротушения. У здания независимая котельная. Это современный, автономный, красивый и надежный дом», — отметил представитель благотворительного фонда «Формула добра» Тарас Смеян.

Руководство центра планирует использовать старое здание для проведения специальных занятий с детьми и оборудовать в освободившихся помещениях мастерские.

Справка ИА REGNUM. Костромская область занимает лидирующие позиции среди субъектов Центрального федерального округа по семейному устройству детей-сирот. 1518 детей-сирот и детей в регионе — 90,7% — воспитываются в замещающих семьях. 156 детей — 9,3% — проживают в детских домах и государственных учреждениях.

В Островском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, проживает 16 человек.