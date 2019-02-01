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Таможня Уганды арестовала партию бивней и чешуи панголина на $3,5 млн

Экономика

Груз направлялся в Юго-Восточную Азию

Кампала, 1 февраля 2019, 17:47 — REGNUM  Таможенники Уганды сообщили об аресте крупнейшей партии слоновой кости и чешуи панголина, стоимость которой на «черном рынке» оценивается в $3,5 млн, 1 февраля передает агентство Associated Press.

По сообщению таможни, три тонны бивней и полтонны чешуек панголина были спрятаны в партии древесины из Южного Судана и направлялись в Юго-Восточную Азию.

Двое граждан Вьетнама, перевозившие контрабандный груз, были задержаны, они допрашиваются полицией.

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