Таможня Уганды арестовала партию бивней и чешуи панголина на $3,5 млн

Кампала, , 17:47 — REGNUM Таможенники Уганды сообщили об аресте крупнейшей партии слоновой кости и чешуи панголина, стоимость которой на «черном рынке» оценивается в $3,5 млн, 1 февраля передает агентство Associated Press.

По сообщению таможни, три тонны бивней и полтонны чешуек панголина были спрятаны в партии древесины из Южного Судана и направлялись в Юго-Восточную Азию.

Двое граждан Вьетнама, перевозившие контрабандный груз, были задержаны, они допрашиваются полицией.

Читайте также: В Колумбии вновь разрешена торговля крокодиловой кожей