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В Севастополе рассказали, как сильно изношен жилфонд города

Экономика

Общую картину чиновникам портят старые дома

В Севастополе рассказали, как сильно изношен жилфонд города
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь

Севастополь, 1 февраля 2019, 17:42 — REGNUM  Средний износ многоквартирных домов в Севастополе составляет 40%. Об этом 1 февраля журналистам сообщил вице-губернатор Владимир Базаров.

По его словам, значительно снижает этот показатель старый жилфонд, где в течение многих лет не проводился капремонт.

«Это как со средней температурой по больнице. Есть относительно молодые дома, а есть здания 1917 года. Также очень много домов послевоенной постройки. Учитывая, что капитальный ремонт там не проводился, техническое состояние у них очень тяжёлое», — пояснил Базаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ФСБ по просьбе властей республики проверит деятельность Фонда капремонта РК.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Крыма: ФСБ приведёт в чувство Фонд капремонта

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Капитальный ремонт жилья
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