В Севастополе рассказали, как сильно изношен жилфонд города

Севастополь, , 17:42 — REGNUM Средний износ многоквартирных домов в Севастополе составляет 40%. Об этом 1 февраля журналистам сообщил вице-губернатор Владимир Базаров.

По его словам, значительно снижает этот показатель старый жилфонд, где в течение многих лет не проводился капремонт.

«Это как со средней температурой по больнице. Есть относительно молодые дома, а есть здания 1917 года. Также очень много домов послевоенной постройки. Учитывая, что капитальный ремонт там не проводился, техническое состояние у них очень тяжёлое», — пояснил Базаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ФСБ по просьбе властей республики проверит деятельность Фонда капремонта РК.

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