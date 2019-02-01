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Правительство США сообщило о росте безработицы в стране

Экономика

Из-за «шатдауна» уровень безработицы в США вырос до 4%

Вашингтон, 1 февраля 2019, 17:38 — REGNUM  Правительство США опубликовало обновленную информацию о рынке труда, изменений числа рабочих мест и уровне безработицы в стране, 1 февраля передает агентство Reuters.

Согласно отчету министерства труда, из-за «шатдауна» уровень безработицы в США вырос до 4% — максимума за семь месяцев. Впрочем, большая часть из уволенных в январе 380 тыс. рабочих считалась «временно уволенными», и они могут восстановиться на работе.

Правительство также пересмотрело данные о росте числа рабочих мест в США в ноябре и декабре 2018 года — по 70 тыс. в месяц. Трудоспособное население США увеличивается примерно на 100 тыс. человек в месяц.

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