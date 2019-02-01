Минфин смягчает механизм финансового оздоровления регионов

Москва, , 18:16 — REGNUM Субъектам РФ продлят сроки возврата трансфертов и бюджетных кредитов, которые регион использовал с нарушением. О разработке более мягкого механизма бесспорного взыскания сообщается на сайте Минфин.

На данный момент регионы, которые с нарушением использовали бюджетные кредиты или трансферты обязаны вернуть средства в течение календарного года. В новых правилах срок можно увеличить до 5 лет.

«Сама по себе бюджетная мера принуждения предполагает бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из федерального бюджета региону. В случае значительных объемов возврата бюджетных средств такой подход в рамках одного календарного года неизбежно содержит риски своевременного исполнения обязательств региона. Поэтому и возникла необходимость предусмотреть возможность возврата суммы бюджетной меры принуждения в срок до пяти лет. Но сам процесс возврата должен сопровождаться обязательствами региона, на основании которых и будет принято решение о рассрочке», — поясняют в Минфине.

Решение продлить срок возврата будет приниматься правительством РФ на основании обращения главы того или иного региона. Меру применят, если сумма бесспорного списания превышает 5% доходов регионального бюджета и объема федеральных дотаций на текущий год. Чтобы применить меру, губернатор должен будет обратиться к председателю правительства с соответствующей просьбой.

При этом субъект РФ должен будет заключить с федеральным центром соглашение, в котором предусмотрены определенные обязательства. Например, исполнять обязательства бюджета через территориальный орган федерального казначейства. Помимо этого регион обязан будет передать казначейству функции по учету бюджетных обязательств и санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета региона. Бюджет субъекта и правки в него будут утверждать после согласования с Минфином РФ.

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