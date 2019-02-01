«Новатэк» выбрал поставщика компрессорного оборудования для «Арктик СПГ 2»

Салехард, , 17:21 — REGNUM ООО «Арктик СПГ 2» (дочернее предприятие ПАО «Новатэк») и компания Siemens подписали договор поставки компрессорного оборудования для трех линий по сжижению природного газа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Новатэк».

Объем поставки Siemens в рамках подписанного договора включает три компрессорных агрегата сырьевого газа и шесть компрессорных агрегатов отпарного газа. Документ предусматривает локализацию оборудования, которое будет поставлено для третьей линии завода.

«Мы уже успешно сотрудничаем с компанией Siemens, которая поставила газотурбинные генераторы и компрессоры отпарного газа для нашего завода «Ямал СПГ», — отметил первый заместитель председателя правления «Новатэк» Александр Фридман. — Наш следующий проект «Арктик СПГ 2» будет использовать новые технологические решения, для воплощения которых будут максимально задействованы российские производители. Подписанный договор открывает новые перспективы по локализации производства компрессорного оборудования для СПГ — отрасли, что соответствует нашей стратегической цели по созданию и развитию центра СПГ-технологий в России».

Напомним, проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По состоянию на 31 декабря 2018 года, запасы Утреннего месторождения по российской классификации составили 1 978 млрд куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО «Арктик СПГ 2» владеет лицензией на экспорт СПГ.

Читайте также:

Эр-Рияд намерен вложить в «Арктик СПГ-2» почти $5 млрд

Газовозы для «Арктик СПГ-2» построят на Дальнем Востоке

Справка:

ПАО «НОВАТЭК» — один из крупнейших независимых производителей природного газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок газа в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа» котируются в России на Московской бирже, Глобальные Депозитарные Расписки — на Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом «NVTK».