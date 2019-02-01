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Правительство США установило «дедлайн» для компаний, торгующих с Венесуэлой

Экономика

Все американские компании должны прекратить торговлю с PDVSA до 29 марта 2019 года

Вашингтон, 1 февраля 2019, 17:12 — REGNUM  Министерство финансов США объявило «дедлайн» для юридических и частных лиц, совершающих сделки с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, 1 февраля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению, опубликованному казначейством, все американские компании, торгующие с PDVSA, должны прекратить торговлю до 29 марта 2019 года.

Для иностранных компаний, совершающих сделки с PDVSA с участием граждан США, торговля должна быть прекращены до 28 апреля 2019 года.

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Санкции США против Венесуэлы
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