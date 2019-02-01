Правительство США установило «дедлайн» для компаний, торгующих с Венесуэлой

Вашингтон, , 17:12 — REGNUM Министерство финансов США объявило «дедлайн» для юридических и частных лиц, совершающих сделки с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, 1 февраля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению, опубликованному казначейством, все американские компании, торгующие с PDVSA, должны прекратить торговлю до 29 марта 2019 года.

Для иностранных компаний, совершающих сделки с PDVSA с участием граждан США, торговля должна быть прекращены до 28 апреля 2019 года.

Читайте также: Покупатели венесуэльской нефти испугались санкций США