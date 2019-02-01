«Нафтогаз» не станет устанавливать украинцам бесплатные счетчики — эксперт

Киев, , 17:03 — REGNUM Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» никогда не профинансирует закупку и установку газовых счетчиков для абонентов, поскольку иностранцы, которые управляют компанией, не хотят нести социальную ответственность. Об этом 1 февраля в эфире одного из украинских телеканалов заявил эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич.

«Я очень сильно сомневаюсь, что в финансовом плане «Нафтогаза Украины» в текущем году будут предусмотрены несколько миллиардов гривен на счетчики. Сильно сомневаюсь, что набсовет «Нафтогаза», который состоит из иностранцев и, который заинтересован в максимизации прибыли и выручки компании, беспокоят социальные функции. Там сидят иностранцы, им плевать на социальные функции, наших пенсионеров и малообеспеченных. В текущих реалиях, если кабмин не проявит жесткую политическую волю, а сейчас выборы, и не факт, что он сможет или успеет это сделать, скорее всего, эти счетчики никогда не будут поставлены», — пояснил Марунич.

Он напомнил, что правительство Украины полностью потеряло контроль над управлением «Нафтгаза».

"Господин Гройсман даже не может наказать господина Коболева за рекордные премии. Он выражает свое недовольство, а сделать ничего не может. Контроль над «Нафтогазом» со стороны кабинета министров полностью утрачен. Он отдан некому органу, который называется набсовет, в котором большинство — иностранцы. Кабмин сам утвердил положение о набсовете и устав «Нафтогаза», в котором всё это написано. Он дал полное право этим иностранцам руководить деятельностью Коболева… Где гарантия, что эти иностранцы скажут ставить счетчики. Их, в принципе, не интересуют проблемы наших бабушек в Полтавской области. У бабушки должны быть деньги, она должна их взять из своих «гробовых» и поставить себе счетчик. Это её личная проблема. Так они и будут рассуждать, в этом я уверен на 100%», — подытожил Марунич.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман рекомендовал компании «Нафтогаз» бесплатно установить газовые счетчики всем потребителям.

Напомним, 30 января глава госкомпании «Нафтогаз» Коболев заявил, что компания установит счетчики при условии, что абоненты подпишут индивидуальные договоры с «Нафтогазом» на поставку газа, а также после внесения изменений в финансовый план.

«Мы поддерживаем эту инициативу, но нам нужен контракт с потребителем. Нам нужен контракт с тем человеком, который хочет поставить счетчик. Нам нужен контракт с этим человеком как с потребителем газа. Такой контракт может подписать наша газопоставляющая компания. Это можно начать делать в ближайшее время», — сказал Коболев.