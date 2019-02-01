Уровень инфляции в Индонезии составил 0,32% в январе 2019 года

Джакарта, , 15:58 — REGNUM Министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Дармин Насутион приветствовал достижение уровня инфляции 0,32% в январе 2019 года, сообщает Antaranews.

«Уровень инфляции довольно хороший по сравнению с началом прошлого года», — заявил министр.

По его словам, такого результата удалось достичь благодаря усилиям по контролю за ценами на продукты питания.

Дармин Насутион подчеркнул, что в течение всего будущего года правительство Индонезии продолжит предпринимать усилия по стабилизации цен на продукты питания, чтобы инфляция на конец 2019 года не превышала целевой показатель в 3,5%.

Ранее в центральном статистическом агентстве Индонезии объявили, что уровень инфляции в январе 2019 года обусловлен ростом цен на свежую рыбу, рис и овощи.

Напомним, в январе 2018 года инфляция в Индонезии составила 0,62%, а в январе 2017 года — 0,97%.

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