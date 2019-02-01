Центробанк РФ сообщил о росте инфляционных ожиданий

Москва, , 17:25 — REGNUM Инфляционные ожидания населения, бизнеса и аналитиков в январе продолжили плавный рост. Главная причина — реакция на налоговые и курсовые факторы, сообщает Центробанк РФ.

ЦБ РФ приводит данные опроса ООО «инФОМ», согласно которым население ожидает, что в будущем рост цен только ускорится. Инфляционные ожидания предприятий также растут. Причем активнее всего в оптовой и розничной торговле, что связано с повышением НДС и динамикой курса рубля. В обрабатывающих производствах рост ценовых ожиданий пришелся на предприятия, которые производят продукцию для конечного потребителя. В то же время среди организаций, которые занимаются добычей полезных ископаемых, инфляционные ожидания уменьшились на фоне падения цен на нефть.

Профессиональные аналитики в январе скорректировали свои прогнозы по инфляции вверх до 4,5−5 процентов годовых. На финансовых рынках ценовые ожидания понизились по сравнению с декабрем 2018 года, однако всё равно сохраняются на повышенном уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ прогнозирует более активный рост инфляции в первом полугодии, который затем замедлится во втором. Годовой показатель составит около 4%.

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