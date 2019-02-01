Fitch оценило меры ЦБ по сдерживанию быстрого роста розничного кредитования

Москва, , 15:43 — REGNUM Банковский сектор России может столкнуться с «перегревом» из-за высоких темпов роста необеспеченного розничного кредитования. Об этом говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

В агентстве отметили, что в 2018 году объем розничного кредитования в стране вырос на 22,4% по сравненю с 2017 годом.

«Меры ЦБ РФ по сдерживанию быстрого роста розничного кредитования посредством увеличения коэффициентов риска, применяемых банками к необеспеченным кредитам, могут оказаться малоэффективными», — говорится в сообщении.

Эксперты агентства считают, влияние мер ЦБ РФ на капитал кредитных организаций будет ограниченным, а кредиторы все еще будут иметь возможности для увеличения объемов кредитования.

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