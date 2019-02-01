АПЛ «Борей» и «Ясень» пришли на сервисное обслуживание

Северодвинск, Архангельская область, , 15:31 — REGNUM Специалисты объединения «Севмаш» выполняют сервисное обслуживание трёх атомных подводных лодок проектов «Борей» и «Ясень», сообщает 1 февраля пресс-служба предприятия.

«Специалистами предприятия ведется непрерывная работа по гарантийному надзору заказов, а также техническому обслуживанию комплексов вооружения. Результатом данной деятельности можно считать неоднократные успешные залповые стрельбы и боевые дежурства АПЛ», — пояснил первый заместитель генерального директора «Севмаша» Сергей Воронько.

Представительства объединения функционируют в пунктах базирования современных кораблей. По контракту с министерством обороны России «Севмаш» является единственным исполнителем работ по сервисному обслуживанию современных АПЛ 4 поколения. Отмечается, что два трехгодичных государственных контракта на сервисное обслуживание АПЛ проекта «Борей» были заключены в 2018 году. В настоящее время готовится к подписанию третий госконтракт по АПЛ проекта «Ясень».

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