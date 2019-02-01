Механизм правительства РФ «буксует»: о ценах на бензин и еду

Москва, , 15:16 — REGNUM Если сравнивать цены на топливо в России с началом 2018 года, то рост оказался значительным, более чем на 10%. Причинами такого взлета стал ряд причин — ослабление рубля, рост нефти, который продолжался девять месяцев, а также увеличение акцизов, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«При этом в текущем году цены на топливо продолжили расти, в том числе из-за повышенного НДС. Однако пока рост небольшой», — отметил эксперт.

По его мнению, в ближайшее время значительного роста цены на топливо не ожидается благодаря новому механизму обратного акциза с демпфирующей компонентой, который предложило правительство РФ. В механизме заложен люфт цены в рамках 10% от уровней, установленных государством цены на топливо.

«Однако в условиях повышенной волатильности курса рубля, а также значительного роста цен на нефть непонятно, как поведет себя этот механизм. Есть высокая вероятность, что он не сработает. Поэтому в такие периоды не исключены резкие взлеты цен на бензин и дизельное топливо», — считает Капустянский.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным статистики, с 1 по 25 января 2019 года средний чек на автозаправках (АЗС) в стране вырос на 8% (до 1,25 тыс. рублей) по сравнению с аналогичным периодом в декабре 2018 года.

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