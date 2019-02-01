«Славнефть-ЯНОС» и Ярославский техуниверситет расширяют сотрудничество

Ярославль, , 15:11 — REGNUM «Славнефть-ЯНОС» направит средства на организацию современных образовательных лабораторий в Ярославском государственном техническом университете. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Университет готовит специалистов для предприятия с 2009 года. Студенты 3-го и 4-го курсов проходят дополнительное обучение в группах целевой подготовки. В 2019 году сотрудничество будет существенно расширено.

В вузе будет создан новый компьютерно-тренажерный класс с современным программным обеспечением, позволяющим моделировать действующие системы управления технологическими процессами на НПЗ. В ЯГТУ появится учебная аудитория с демонстрационными стендами и макетами для изучения применяемых на производстве оборудования и технологий. Кроме того, будет организована химическая лаборатория, оснащенная приборами для исследования свойств нефтепродуктов.

Мы намерены кардинально изменить качество подготовки кадров для нашего завода, — отметил генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов. — Учебный процесс будет максимально связан с решением конкретных производственных задач. Это главная цель нашего нового совместного проекта с Ярославским государственным техническим университетом.

Ярославский государственный технический университет является базовым вузом при подготовке кадров для предприятия. Новое учебное оборудование позволит студентам лучше адаптироваться в среде, приближенной к реальному производству, а предприятию получить молодых специалистов с более высокой квалификацией.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» — стратегический партнер ЯГТУ в подготовке специалистов для нефтехимической отрасли, - сказала и. о. ректора ЯГТУ Елена Степанова. - Сотрудничество с предприятием позволяет не только повысить уровень молодых профессионалов, но и усилить интеграцию учебных и научных программ в практическую среду.

С 2009 года 58 выпускников целевых групп ЯГТУ пополнили коллектив «Славнефть-ЯНОС».

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