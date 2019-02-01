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В Уганде процветает контрабанда слоновой костью и чешуёй панголина — СМИ

Экономика

По предварительным расчетам агентства, для груза, обнаруженного в Уганде, нужно было убить как минимум 325 слонов

Кампала, 1 февраля 2019, 14:58 — REGNUM  Более 700 слоновых бивней и сотни чешуек панголина были обнаружены внутри полых древесных стволов в столице Уганды Кампале, сообщает Daily Monitor Uganda.

Власти заявляют, что 31 января были задержаны два гражданина Вьетнама за подозрение в контрабанде. Нелегальный груз был обнаружен налоговой инспекцией в столице Уганды Кампале. Они были завезены через границу с Южным Суданом. Слоновая кость и чешуйки панголина находились в 20 шестиметровых полых древесных стволах.

Налоговая инспекция сообщила, что слоновая кость и чешуйки панголина были упакованы в сортировочном центра в Демократической Республике Конго (ДРК).

«Такие крупные партии товара часто приходят из ДРК или ЦАР, контрабандисты пользуются отсутствием регулирования в этих странах. Уровень контрабанды через Уганду чрезвычайно высок», — сообщил представитель налоговой инспекции Винсент Серума.

Полная стоимость нелегального груза неизвестна, однако агентство сообщает, что для груза слоновой кости нужно было убить как минимум 325 слонов.

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Контрабанда и борьба с ней
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