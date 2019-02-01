Пятница, 1 Февраля 2019 года
15:15:20 МСК

В Атырау оптовая стоимость хлеба вырастет на 9%

Экономика

Розничная стоимость хлеба останется неизменной

Атырау, Казахстан, 1 февраля 2019, 14:55 — REGNUM  Оптовая цена на хлеб в Атырау поднимется с 55 до 60 тенге (9,4−10,3 рубля) за буханку, однако это не отразится на розничной стоимости, которая составляет 65 тенге (11,2 рубля), заявил руководитель отдела предпринимательства Атырау Руслан Давлетов, сообщает 1 февраля агентство «КазТАГ».

Он отметил, что с предпринимателями достигнута договоренность о том, что розничная стоимость хлеба не будет повышаться. Отмечается, что из-за роста цен на зерно мука первого сорта подорожала в Атырауской области до 115 тенге за кг (19,7 рубля).

Отметим, в конце января стоимость 50 кг муки в магазинах Уральска выросла на 5%, до 5 тыс. тенге (858 рублей). Местные СМИ сообщили, что в городе возник дефицит муки высшего сорта.

Читайте также: В 2019 году Казахстан планирует экспортировать 9 млн тонн зерна и муки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение цен на хлеб
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить