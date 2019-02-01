В Атырау оптовая стоимость хлеба вырастет на 9%

Атырау, Казахстан, , 14:55 — REGNUM Оптовая цена на хлеб в Атырау поднимется с 55 до 60 тенге (9,4−10,3 рубля) за буханку, однако это не отразится на розничной стоимости, которая составляет 65 тенге (11,2 рубля), заявил руководитель отдела предпринимательства Атырау Руслан Давлетов, сообщает 1 февраля агентство «КазТАГ».

Он отметил, что с предпринимателями достигнута договоренность о том, что розничная стоимость хлеба не будет повышаться. Отмечается, что из-за роста цен на зерно мука первого сорта подорожала в Атырауской области до 115 тенге за кг (19,7 рубля).

Отметим, в конце января стоимость 50 кг муки в магазинах Уральска выросла на 5%, до 5 тыс. тенге (858 рублей). Местные СМИ сообщили, что в городе возник дефицит муки высшего сорта.

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