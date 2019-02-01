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На «Восточном» определили место под стартовую площадку сверхтяжелых ракет

Экономика

Полученные данные будут использованы при реализации ФЦП «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020-2030 годы»

Циолковский, Амурская область, 1 февраля 2019, 14:45 — REGNUM  Рекогносцировочная комиссия «Роскосмоса» определила на космодроме «Восточный» места строительства объектов наземной космической инфраструктуры комплекса для запуска ракет сверхтяжелого класса, сообщает 1 февраля пресс-служба госкорпорации.

Пять групп специалистов посетили предполагаемые места строительства 28 января. В ходе мероприятий они определились с наиболее рациональными местами с учетом мест расположения существующих объектов. Предполагается, что вместе с площадкой для сверхтяжелых ракет на космодроме будет построен транспортно-энергетический модуль для перспективных космических программ, а также будет дана оценка возможности возобновления запусков ракет легкого класса типа «Старт-1».

Отмечается, что результаты работы экспертов будут использованы при разработке эскизных проектов и формировании федеральной целевой программы «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020−2030 годы», которая реализуется «Роскосмосом» в соответствии с указом Президента России.

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Строительство космодрома «Восточный» в Приамурье
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