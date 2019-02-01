Суд временно запретил Смольному разрывать один из контрактов с Метростроем

Санкт-Петербург, , 14:45 — REGNUM Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 30 января ввел временный запрет на расторжение одного из госконтрактов между властями Северной столицы и компанией «Метрострой». Речь идет о контракте на строительство продолжения Лахтинско-Правобережной (четвертой, оранжевой) ветки Петербургского метрополитена от станции «Спасская» до станции «Морской Фасад».

Запрет введен в качестве обеспечительной меры до рассмотрения по существу иска «Метростроя» о незаконности разрыва контракта, говорится в материалах суда, опубликованных 1 февраля.

«Метрострой» обосновал свое требование обеспечительных мер тем, что необходимо «до передачи объекта другому подрядчику осуществить меры по консервированию объекта, что требует существенного финансирования», и «эти расходы составят убытки истца в случае удовлетворения иска».

Арбитражный суд согласился с этим аргументом и определил принять меры по обеспечению иска в виде приостановления действия решения «Дирекции транспортного строительства» (подведомственна властям Санкт-Петербурга) об одностороннем отказе от исполнения госконтракта на строительство Лахтинско-Правобережной линии.

Это приостановление будет действовать до вступления в законную силу судебного акта по иску ОАО «Метрострой» к учреждению «Дирекция транспортного строительства» (ДТС) о незаконности расторжения контракта.

Решение Арбитражного суда, принятое в пользу «Метростроя», может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Напомним, ранее стало известно о расторжении в одностороннем порядке трех из четырех контрактов с ОАО «Метрострой». В силе оставался только договор на постройку Красносельско-Калининской (шестой, коричневой) линии. «Метрострой» обжаловал в суде расторжение всех контрактов.

Читайте также: «Метрострой» Петербурга объяснил новые судебные иски к нему

Тем временем стало известно о том, что к ДТС предъявил судебные претензии СПб ГУП «Петербургский метрополитен», а «Метрострой» заявлен третьей стороной. Речь идет об устранении недоделок на станциях «Беговая» и «Новокрестовская», построенных к ЧМ-2018 на третьей (зеленой) линии метро.

Ранее сообщалось, что Межрайонная инспекция ФНС по крупным налогоплательщикам Санкт-Петербурга подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о банкротстве ОАО «Метрострой».

Читайте ранее в этом сюжете: В «Метрострое» Петербурга сокращений персонала нет