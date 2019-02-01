Агентство Moody’s: «мини-бюджет» Пакистана поддержит экспорт

Исламабад, , 18:53 — REGNUM 31 января агентство суверенных рейтингов Moody’s опубликовало свой анализ «мини-бюджета», набора поправок к бюджету Пакистана, представленных 23 января.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, по мнению агентства, правительству удастся стимулировать экспорт и сократить дефицит торгового баланса. При этом, если правительство не сократит расходы или не найдёт новые источники дохода, дефицит бюджета будет расширяться. Таким образом, по мнению специалистов Moody’s, правительству не удастся сохранять дефицит бюджета на уровне 5% ВВП, как предполагалось ранее, он увеличится как минимум до 6%.

Кроме того, кредиты Саудовской Аравии и ОАЭ на общую сумму в 12 миллиардов долларов помогут решить проблему дефицита платёжного баланса лишь до июня 2019 года. По мнению Moody’s, правительству придётся прибегать к заимствованиям за границей в самом ближайшем будущем.