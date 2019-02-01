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Проект морского терминала в Пионерском получил одобрение Главгосэкспертизы

Экономика

Терминал станет крупнейшим инфраструктурным сооружением СЗФО

Пионерский, Калининградская область, 1 февраля 2019, 14:21 — REGNUM  Проект строительства морского терминала в городе Пионерский (Калининградская область) повторно рассмотрен и одобрен Главгосэкспертизой России, сообщает 1 февраля пресс-служба ведомства.

Строительство терминала в рамках расширения портовой инфраструктуры Калининградского морского порта началось 1 февраля 2018 года. Итогом реализации проекта станет создание крупнейшего в Северо-Западном федеральном округе инфраструктурного сооружения, которое сможет принимать более 400 судов в год, а пассажирооборот составит 305 тыс. человек.

Проектом предусмотрено строительство морского вокзала с пропускной способностью 1236 человек в час, открытых грузовых площадок площадью 75,5 тыс. кв. м, двух причалов общей длиной 725 м и другие объектов. Акватория будущего терминала составит 30,53 га.

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