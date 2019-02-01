Счетная палата не увидела импортозамещения ПО в госорганах

Москва, , 14:30 — REGNUM Счетная палата обнаружила нарушения при закупке иностранного ПО в госучреждениях. Ведомство выявило 121 нарушение на общую сумму 3,3 млрд рублей, говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Счетной палаты.

Главным признаком неэффективного расходования бюджетных средств стали закупки софта с «избыточными потребительскими свойствами» без достаточных обоснований. Федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды продолжают использовать иностранное ПО. По данным Счётной палаты, 96% из них пользуются зарубежными операционными системами, 82% — иностранными почтовыми серверами, а 99% используют системы управления баз данных не из отечественного реестра.

В отчете указано, что программа перехода на российский софт практически не реализуется. Госорганы используют программы Microsoft или Oracle, а также программы, имеющие ограничения по работе и техподдержке в России. Это связано с тем, что Минкомсвязь не проводила централизованные закупки отечественного софта. Однако в министерстве это отрицают.

«Поставка лицензий будет осуществлена в полном объеме в первом квартале 2019 года, значительная часть компьютеров чиновников будут оснащены отечественным ПО, включая 100% российских антивирусов», — цитирует «Коммерсантъ».

Напомним, правительство начало обсуждать планы по импортозамещению с 2016 года. Зампред правительства Игорь Шувалов дал поручение перейти на отечественный софт, однако из-за отсутствия необходимых подзаконных актов чиновники продолжали закупать зарубежный софт. В декабре 2018 года СМИ узнали, что правительство потребовало от госкомпаний перейти на российский софт до 2021 года.

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