Казахстан поставит в Азербайджан 40 грузовых электровозов

Астана, , 14:15 — REGNUM АО «КТЖ-Грузовые перевозки» планирует отправить в Азйрбайджан партию из 40 грузовых электровозов АZ8A, сообщили 1 февраля в пресс-службе акционерного общества.

В компании отметили, что в азербайджанский порт Алят с казахстанской станции Сороковая был доставлен очередной электровоз. Локомотив прошел 2,5 тыс. км по железной дороге до станции Курык-порт, откуда был доставлен в Азербайджан паромным судном.

Напомним, первая партия электровозов АZ8A была направлена в Азербайджан в декабре 2018 года. Весь заказ планируется реализовать до 2020 года.

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